Piqué nega haver pagat a Rubiales o a la RFEF pel contracte de la Supercopa a l'Aràbia Saudita

MADRID 14 març (EUROPA PRESS) -

L'exfutbolista del FC Barcelona i empresari Gerard Piqué ha negat aquest divendres als jutjats de Majadahonda (Madrid) haver pagat a l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales o a l'entitat per actuar com a intermediari dels saudites en el contracte per traslladar la Supercopa de futbol masculí d'Espanya a l'Aràbia Saudita.

També ha negat irregularitats en la comissió de 4 milions anuals --a abonar durant 10 anys-- que el 2020 el seu grup empresarial, Kosmos, va pactar rebre de l'empresa pública saudita SELA pel contracte que la RFEF va signar per portar la competició al país àrab.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que així s'ha pronunciat l'exjugador en la seva declaració com a investigat davant el jutjat de primera instància i instrucció 4 de Majadahonda, on ha arribat a les 09.15 hores sense fer declaracions.

El seu advocat va presentar dijous un escrit en la mateixa línia al jutjat. La defensa va aportar 15 factures emeses per Kosmos a la Federació de Futbol de l'Aràbia Saudita (SAAF) per un import global de 12 milions d'euros, a més de comprovants bancaris i un conjunt de correus electrònics. Aquesta suma s'ha anat abonant a un compte de Kosmos que la jutgessa va bloquejar a l'abril durant la investigació.

Segons les fonts consultades, aquest divendres Piqué --que ha respost durant gairebé dues hores a la jutgessa, al fiscal i al seu advocat-- ha assegurat estar orgullós d'haver aconseguit el que considera el millor contracte de la RFEF. Ha incidit que si en algun moment va fer entendre que tenia l'encàrrec de la Federació per intervenir en la Supercopa ho va rectificar en roda de premsa.

Ha manifestat que al principi l'acord amb SELA va ser verbal; en concret, l'ha qualificat de "pacte de cavallers". També ha explicat que un cop la negociació es va consolidar, va proposar a SELA tancar la posició de Kosmos i van parlar amb la RFEF per aconseguir aquesta protecció en el contracte a través d'una clàusula que els saudites finalment van admetre.

Durant la declaració, també ha assenyalat que va tenir problemes per cobrar i que, en un intent de solucionar-ho, va trucar a Rubiales perquè l'ajudés. Segons ha dit, creu que l'aleshores president de la RFEF va parlar amb els saudites de l'assumpte.

Al final de la intervenció, Piqué ha demanat la paraula visiblement emocionat per assegurar que li sembla una injustícia estar involucrat en aquesta causa des de fa més d'un any.