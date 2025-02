Gerard Piqué: "El comunicat del Madrid és una cortina de fum"

MADRID 5 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha deixat clar aquest dimecres que el comunicat del Reial Madrid en què critica amb duresa l'estament arbitral després de la derrota davant el RCD Espanyol és "una cortina de fum" i que sempre coincideix amb mals resultats per "parlar d'una altra cosa", i també ha recalcat que no tenen "res a amagar" respecte al contracte amb l'Aràbia Saudita sobre la Supercopa d'Espanya.

"És una cortina de fum i ho han estat fent durant 120 anys, quan perden cal parlar d'una altra cosa. Els àrbitres seran així sempre, i sempre hi haurà aquest debat sobre les accions malgrat el VAR. Al Reial Madrid sempre s'ha fet això, exercir pressió i encendre la 'maquinària' quan les coses no van bé", ha afirmat Piqué durant un acte d'Uber Eats amb LaLiga.

A més, el també CEO de Kosmos s'ha referit al polèmic contracte que la seva empresa va signar amb la RFEF per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita i ha insistit que no tenen "res a amagar" i que han fet "una feina espectacular". "Abans la Supercopa generava 150.000 euros i gens d'interès i ara que el format funciona tothom vol que torni. Kosmos cobra 4 milions a l'any, el 10 per cent de l'acord", ha explicat.

Sobre el talent jove que té LaLiga, Piqué ha reconegut que "n'hi ha molt". "En el cas del Barça surt de la Masia, i en el del Reial Madrid dels diners, però la competició té un futur prometedor perquè els millors joves del món són aquí", ha apuntat.

Finalment, ha triat la final de la Champions contra el Manchester United a Wembley i el 2-6 al Bernabéu com els millors partits de la història del Barça. A més, ha pronosticat com acabarà LaLiga EA Sports: "Primer el Barça, segon l'Atlètic de Madrid i tercer l'Athletic Club".