El pilot de Fórmula 1 Fernando Alonso renova amb Aston Martin

MADRID, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El pilot Fernando Alonso continuarà la temporada vinent amb Aston Martin després de renovar el contracte que acabava aquesta campanya amb l'equip anglès, al qual va arribar l'any 2023 després del seu pas per Alpine.

Aston Martin no ha revelat els anys del nou contracte amb el bicampió del món de Fórmula 1, que posa fi així a qualsevol especulació sobre el seu futur en un moment en què es podia formar un buit tant a Mercès després de la sortida de l'anglès Lewis Hamilton a Ferrari com a Red Bull si el mexicà Sergio Pérez no continua.