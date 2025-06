Piastri domina a Montmeló i Fernando Alonso suma els seus primers punts

L'asturià acaba novè i Carlos Sainz, catorzè; Verstappen perd els papers i acaba sancionat i desè

MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot australià Oscar Piastri (McLaren) ha conquistat la victòria aquest diumenge a la carrera del Gran Premi d'Espanya, novena prova del Campionat del Món de Fórmula 1, i ha afermat el seu liderat al capdavant de la general, mentre que l'espanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ha acabat novè, en zona de punts, i Carlos Sainz (Williams) ha estat catorzè.

L'oceànic, 'poleman' del dissabte, no va trobar excessius problemes per lligar el seu cinquè triomf de l'any -i vuitè podi- al Circuit de Barcelona-Catalunya, liderant el doblet de McLaren junt amb el britànic Lando Norris, segon. Ara, avantatja en vuit punts al seu company d'equip al Mundial de Pilots.

Mentrestant, Charles Leclerc (Ferrari) va completar un podi que semblava segur per al neerlandès Max Verstappen (Red Bull), que rodava tercer fins que a deu voltes per al final un cotxe de seguretat el va fer passar per garatges i canviar al neumàtic dur. En el rellançament de la carrera, el de la 'Scuderia' el va superar, igual que un George Russell (Mercedes) amb el qual va tenir un incident pel qual el van sancionar amb deu segons.

Aquesta penalització va condemnar al tetracampió, que va entrar a meta cinquè, a la desena plaça, la qual cosa va permetre a molts pilots guanyar una posició, entre ells a Fernando Alonso, que va entrar en meta desè i va acabar finalment novè, guanyant els seus dos primers punts del curs després de realitzar la seva volta ràpida personal en l'últim gir.

En una carrera sense el company d'Alonso en pista, el canadenc Lance Stroll, per una lesió de nina, Piastri va retenir la posició de privilegi guanyada dissabte mentre per darrere Verstappen avantatjava a Norris. Alhora, l'asturià s'embardissava en una lluita amb l'alemany Nico Hulkenberg (Kick Sauber) per la desena plaça.

La sortida, a més, es va saldar amb un toc del neozelandès Liam Lawson (RB) amb Alonso, i el company de Sainz, el tailandès Alex Albon (Williams), es veia obligat a entrar a boxes en la volta 7 per canviar el morro del seu monoplaça; només tres girs després, el madrileny també parava pel mateix. Els Ferrari, per la seva banda, lliuraven la seva particular baralla per veure qui liderava la persecució als cotxes 'papaya'.

A la volta 13, Norris va aprofitar la seva major velocitat punta en la recta principal per avançar a 'Mad Max' i recuperar el segon lloc, encara que Piastri s'escapava. La reacció de l'holandès va arribar en forma de parada un gir després per posar les gomes toves.

No va ser fins a la volta 22 quan els McLaren es van endinsar en garatges per canviar neumàtic, amb Norris d'avancadeta i Piastri parant una volta després. A la 30, Verstappen va parar per segona vegada per vestir els mitjans, desvetllant la seva estratègia a tres parades.

El tetracampió volava a Montmeló, i superat l'equador de la carrera es va desfer de Leclerc per situar-se tercer. "Els McLaren s'han adonat de l'amenaça", l'advertien per ràdio a la volta 42. Per davant, restava una parada per a cadascun dels tres candidats a la victòria.

Verstappen va tornar a entrar a la volta 50, just abans que ho fessin primer Norris i després el líder del campionat, i a només deu girs pels 66 finals saltava el cotxe de seguretat després que l'italià Kimi Antonelli (Mercedes) perdés el control del seu monoplaça per una fallada mecànica.

La bandera groga va permetre a molts cotxes detenir-se en boxes per afrontar el tram final de la cita, entre ells els tres candidats; Verstappen no va tenir més remei que vestir el neumàtic dur, mentre els dos McLaren van posar el tou. Conscients d'això, van frenar al neerlandès abans de rellançar la carrera perquè se li refredessin les gomes.

Així, quan per fi es va reprendre l'acció amb sol cinc voltes per davant, Leclerc el va superar a la recta de meta, no així el britànic George Russell (Mercedes), i els dos cotxes 'papaya' es van escapar. Després d'això, Dirección de Carrera va anunciar una investigació per l'acció de Verstappen sobre Russell, i després que comuniquessin al vigent campió que es deixés passar, va canviar d'adreça per impedir que ho fes, encara que finalment l'anglès es va afermar quart.

Per davant, Piastri era el primer a veure onejar la bandera a quadres de mans del davanter del FC Barcelona Robert Lewandowski, amb Norris i Leclerc entrant després d'ell. Russell va acabar quart i Verstappen ho feia cinquè, però els comissaris van anunciar immediatament una sanció de deu segons que va permetre a molts pilots guanyar posició.

Així, l'alemany Nico Hulkenberg (Kick Sauber) va signar una sorprenent cinquena plaça, per davant del britànic Lewis Hamilton (Ferrari), el francès Isack Hadjar (RB), el francès Pierre Gasly (Alpine), Alonso i el propi Verstappen, tots ells completant el 'Top 10' i la zona de punts.