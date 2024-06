Pep Guardiola: "La porta del Barça està tancada"

"El que hagi pogut passar amb en Xavi no és culpa meva"

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha tancat les portes a un futur retorn a la banqueta del FC Barcelona, ha assegurat no haver tingut res a veure amb el que ha passat amb Xavi Hernández i ha desitjat sort a l'alemany Hansi Flick.

Pep Guardiola, una de les llegendes que participa en el torneig de golf i pàdel Legends Trophy, que es disputa a l'Empordà Golf Club, ha assegurat que les portes del Barça estan tancades per a ell. "Sí, està tancada. Som grans, ja", ha assenyalat als mitjans.

D'aquesta manera, contundent al principi i a més distès en afegir amb un somriure l'anotació de l'edat, ha evitat el tècnic de Guardiola que s'obri un altre meló sobre el seu possible retorn en el futur. I és que ara, el Barça, obre l'era Flick.

"Li desitjo el millor. Que l'ajudin i que li donin temps. S'haurà d'adaptar a l'estil dels jugadors que tingui", ha comentat sobre Hansi Flick, que a l'estiu arribarà a Barcelona per agafar les regnes de l'equip fins al 2026.

Quant a la sortida de Xavi Hernández i si al de Terrassa li ha pesat les comparacions amb Guardiola, ho ha negat. "El que hagi pogut passar, no és culpa meva. Fa anys que soc fora de Barcelona, no sé quants. No soc sospitós de res, en aquest sentit. Jo no he fet aquestes comparacions", s'ha defensat Guardiola.

D'altra banda, sobre l'interès del Barça en el 'citizen' Bernardo Silva, ha assegurat que "ningú no ha trucat". "És una pregunta més per al director esportiu del Barça que per al nostre. Tant de bo es quedi, és un jugador per a nosaltres fonamental, una joia de jugador i com a persona, en tot", ha reconegut el tècnic.

"Però insisteixo, sé que durant anys se n'ha parlat molt, però si es vol un jugador, els clubs i els directors esportius s'han de trucar i en aquest cas, no ha passat. Que jo recordi, no ha passat mai", ha relatat el català.