Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades

MADRID 22 maig (EUROPA PRESS) -
El tècnic Pep Guardiola deixarà la banqueta del Manchester City un cop finalitzi aquesta temporada, un any abans d'acabar el seu contracte i després de 10 temporades i 20 títols amb l'entitat anglesa.
"Pep Guardiola deixarà el càrrec d'entrenador del Manchester City aquest estiu. El català, que es va incorporar al City el juliol del 2016, ha suposat una autèntica transformació durant els seus 10 anys al capdavant de l'equip i se'n va després d'haver guanyat 20 títols importants, la qual cosa el converteix en l'entrenador més llorejat de la nostra història", ha anunciat el club cityzen.