Pedro Sánchez: "Gràcies per haver mostrat la millor versió d'Espanya"

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha rebut aquest dilluns a la selecció espanyola masculina de futbol per la victòria de l'Eurocopa d'Alemanya i li ha agraït principalment "haver donat la millor versió d'Espanya" en el torneig, tot i que els ha recordat que ara volen "més".

"Benvinguts al Palau de la Moncloa, a casa de tots els espanyols i espanyoles per donar-vos l'enhorabona. I a més, volia donar-vos les gràcies per haver donat la millor versió d'Espanya, per haver mostrat la capacitat d'esforç, de remuntada, d'esperit d'equip, de sacrifici, de preparació, d'estratègia, d'entrenador i també de joc net i de joc maco", ha assenyalat Sánchez en la recepció al combinat nacional, festiva per la gran quantitat de joves aficionats que estaven en el complex i eren familiars dels treballadors del Palau de la Moncloa.

El mandatari, acompanyat per la ministra d'Educació, Formació Professional i Esport, Pilar Alegria, i el president del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha recordat que "a l'esport, i sobretot a l'esport de competició, hi ha vegades que un es porta la sensació de que no ha guanyat el millor", però que a Alemanya s'ha pogut veure "una selecció que ha jugat de cinema".

Sánchez ha indicat que "és molt important" el que ha passat a Berlín aquest diumenge on Espanya ha fet història amb la seva quarta Eurocopa i per fer-ho guanyant els "set partits". "I a més no contra qualsevol selecció, sinó contra les grans potències futbolístiques europees com França, Itàlia, Alemanya i finalment Anglaterra", ha apuntat.

"Crec que el que s'ha aconseguit, en termes històrics, és extraordinari, formidable, i això també mereix un aplaudiment de tots i de totes. I un afegit més perquè sempre crec que l'esport, i sobretot el d'equip, transmet molts valors", ha prosseguit el president del Govern espanyol.

Per això, més que parlar dels premis individuals rebuts per Lamine Yamal, Nico Williams o Rodri Hernández, ha considerat que "el més rellevant" és l'"esperit d'equip d'aquesta selecció". "Gràcies per ser com sou, per haver donat la millor versió d'Espanya", ha reiterat. "El problema, seleccionador, és que volem més. Tenim el Mundial de 2026, després tindrem el Mundial a Espanya, al Marroc i a Portugal", ha advertit.

"Per tant us desitjo el millor. Donar-vos l'enhorabona en nom de tota la ciutadania espanyola i sobretot que ho gaudiu amb els vostres éssers estimats, amb les vostres famílies i amb aquells que de debò us importen. I això, volem més, a per totes", ha sentenciat Pedro Sánchez, que ha rebut una samarreta amb el número '4' i amb l'emblema 'Reyes de Europa' al dors.