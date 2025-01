Pedri renova amb el FC Barcelona fins al 2030

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El migcampista internacional espanyol Pedri ha renovat aquest dijous amb el FC Barcelona fins al final de la temporada 2029/30, en una ampliació de contracte que permetrà al canari continuar desplegant la seva màgia vestit de blaugrana, en un Barça al qual va arribar de manera definitiva el 2020.

"El FC Barcelona i el jugador Pedro González 'Pedri' han arribat a un acord per a la renovació del seu contracte, que el vincularà amb el club fins al 30 de juny del 2030", ha anunciat el club blaugrana en un comunicat.

Amb aquesta renovació el Barça intenta lligar un jugador de "futur brillant" i de "present excels", segons ha destacat l'entitat. Pedri va fitxar el 2019 pel Barça, tot i que va continuar jugant com a cedit a la UD Las Palmas en la temporada 2019/20.

L'estiu del 2020 va tornar a Barcelona, ja com a jugador de la primera plantilla malgrat tenir aleshores 17 anys. Ara, sent una peça clau per a Hansi Flick, com ho va ser anteriorment per a Xavi Hernández, renova amb la intenció de continuar liderant el centre del camp blaugrana.

"Pedri continua sent molt jove, però si el seu futur és brillant, el seu present és espectacular", assegura l'entitat. Aquesta temporada, de moment sense lesions, el de Tegueste acumula 4 gols i 4 assistències en 32 partits, però amb molta importància en la creació de joc i apareixent, de vegades, des d'un fals extrem esquerre.

Des que va arribar al Barça, el canari ha guanyat dues Supercopes d'Espanya, una Copa del Rei i una Lliga, amb 175 partits oficials disputats en els quals ha marcat 24 gols i repartit 17 assistències de gol als seus companys.

Pedri ha signat el nou contracte aquest dijous a les oficines del club, en un acte amb el president del FC Barcelona, Joan Laporta, el vicepresident primer, Rafa Yuste, i el director esportiu, Deco, acompanyat pels seus agents i familiars.