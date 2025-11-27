Pedri comença a treballar amb el grup i podria tornar contra l'Alabès

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El jugador del FC Barcelona Pedri ha entrenat aquest dijous amb els seus companys en la sessió de preparació de l'equip de Hansi Flick per al duel de LaLiga EA Sports del cap de setmana contra l'Alabès, en el qual podria jugar el migcampista canari després d'estar un mes de baixa.
Pedri ha començat a treballar amb el grup en una sessió amb tots els disponibles però sense el lesionat Fermín López, que estarà unes dues setmanes de baixa per una afectació al soli dret. Una baixa que, sens dubte, es veuria compensada per l'hipotètic retorn de Pedri a l'equip.
El canari s'ha perdut els quatre últims partits de l'equip blaugrana, dos de LaLiga EA Sports --victòries contra el Celta (2-4) i contra l'Athletic Club (4-0)-- i dos en la Champions --empatat contra el Bruges (3-3) i derrota contra el Chelsea (3-0)--.
D'altra banda, els canterans Dro i Eder Aller també han format part d'una sessió que s'ha fet al camp Tito Vilanova per preparar el partit del dissabte 29 de novembre contra l'Alabès a l'Spotify Camp Nou.