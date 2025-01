Pedri, baixa per gastroenteritis pel Barça-València

MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El migcampista del FC Barcelona Pedri pateix gastroenteritis i no estarà disponible per disputar el partit de LaLiga EA Sports d'aquest diumenge davant del València a l'Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00), ha confirmat el club blaugrana.

La seva indisposició condemna el canari a sortir de la llista de convocats oferta per Hansi Flick, que tampoc podrà comptar amb els lesionats Marc-André ter Stegen, Iñigo Martínez, Marc Bernal i Dani Olmo. A canvi, torna a una convocatòria per a una trobada de Lliga Ansu Fati, que ja havia estat un dels triats per al duel de Champions davant del Benfica.

D'aquesta manera, la llista definitiva la componen Cubarsí, Balde, Araujo, Gavi, Ferran Torres, Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Christensen, Fermín, Casadó, Pau Víctor, Lamine Yamal, De Jong, Koundé, Eric García, Szczesny, Kochen, Héctor Fort y Gerard Martín.