Pau Gasol entra al Saló de la Fama

"Toni Kukoc em va inspirar a seguir els seus passos i Kobe Bryant va elevar el meu joc com ningú"

L'exjugador de bàsquet Pau Gasol ha ingressat aquesta matinada al 'Hall of Fame', el Saló de la Fama de l'NBA, i s'ha convertit en el primer espanyol a aconseguir-ho, tot en una cerimònia en la qual ha destacat l'"enorme honor" que suposa el guardó i en la qual ha recordat Kobe Bryant, amb qui va guanyar dos anells amb Los Angeles Lakers.

El de Sant Boi, que fa només uns mesos veia com el seu dorsal '16' es retirava a Los Angeles Lakers, va sumar una nova fita en la seva carrera en ingressar al club més selecte de l'esport, en una 'Classe del 2023' en la qual també hi ha, entre d'altres, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Gregg Popovich, Dwyane Wade i Becky Hammon.

Al Symphony Hall de Springfield, a Massachussets, l'han acompanyat els seus pares, la seva dona, els seus fills i el seu germà Marc Gasol, i l'exjugador croat Toni Kukoc ha estat l'encarregat de presentar-lo. "Jo veia el Toni (Kukoc) quan era jove. Si m'haguessin dit que no només algun dia el coneixeria, sinó que ell m'introduiria al Saló de la Fama, no m'ho hauria cregut, i malgrat tot aquí estem. El Toni va ser un jugador increïble, va inspirar tants europeus quan creixíem. Jo et vaig seguir, em vas inspirar a seguir els teus passos", ha assenyalat en l'obertura del discurs.

El català ha agraït especialment la contribució a la seva família, als seus germans Marc i Adrià. "Créixer amb el Marc va ser especial. Jugàvem al pati, llançant a cistella i competint. Vam jugar per al nostre país, vam jugar molts tornejos, vam guanyar medalles, vam ser traspassats un per l'altre, una bogeria, crec que som els únics germans que van ser intercanviats un per un altre, i vam viure un dels moments més especials de les nostres carreres en aquell salt inicial a l''All-Star' 2015 al Madison Square Garden. Va ser molt especial compartir allò", ha rememorat.

També ha recordat com el febrer del 2008 Chris Wallace el va trucar per dir-li que havia estat traspassat als Lakers. "Això va canviar la meva carrera i la meva vida. Sé que hi va haver gent molesta a l'NBA per això. I allà va ser on vaig conèixer la persona que va elevar el meu joc com cap altre, que em va ensenyar el que costava guanyar en el nivell més alt, que em va mostrar com de dur calia treballar i la mentalitat que cal tenir per ser el millor, el compromís que cal tenir, la qual cosa porta a ser un líder: el Kobe", ha assenyalat.

"Em vaig unir als Lakers a Washington D.C., vaig arribar a l'hotel després de la mitjanit i ell m'estava escrivint dient-me que volia passar per la meva habitació per donar-me la benvinguda. Li vaig preguntar si n'estava segur perquè seria tard i l'equip tenia un partit l'endemà, però va decidir venir. El seu missatge va ser: "benvingut a l'equip, estic content que siguis aquí, ara, guanyem un campionat junts, que tinguis bona nit". No seria aquí sense tu, germà. Desitjo, més que res, que la Gigi i tu fossiu aquí. T'estimo i et trobo a faltar. Gràcies, Vanessa, per ser aquí avui, estic orgullós de ser un tiet per a les teves meravelloses filles, us estimo molt", ha continuat.

A més, ha donat les gràcies de manera especial a Phil Jackson, un "home realment increïble" que li ha ensenyat "coses més importants que el joc, com la mentalitat, la meditació, el bloqueig del soroll, incitar-nos a llegir i a conrear la ment". "Estic molt agraït als meus companys dels Lakers. Espero que prengueu aquest reconeixement que rebo avui com si fos vostre. Sense vosaltres, no ho hauria aconseguit", ha apuntat.

"Tenia 12 anys quan van ser els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, això va canviar la meva vida amb el 'Dream Team'. El 'Dream Team' ens va ensenyar com es podia jugar a bàsquet, em va fer somiar sobre jugar a aquest nivell, jugar contra els millors", ha indicat.