Pau Cubarsí renova amb el FC Barcelona fins al 2027

El central del planter tindrà una clàusula de 500 milions d'euros

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Pau Cubarsí ha renovat fins al juny del 2027 i passa a tenir una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros, en una clara aposta de present i futur per un central de la Masia que, amb 17 anys, ja és un jugador fix en el primer equip.

"El FC Barcelona i el jugador Pau Cubarsí han arribat a un acord per a la renovació del seu contracte, que el vincularà amb el club fins al 30 de juny del 2027. La clàusula de rescissió serà de 500 milions d'euros", ha anunciat el club blaugrana.

Pau Cubarsí, que el gener del 2025 complirà la majoria d'edat, ha debutat en el primer equip aquesta campanya, amb 16 anys i en un partit de la Copa del Rei al camp d'Unionistas, i està tenint un aterratge "fulgurant", segons destaca el club.

Quatre mesos després sembla intocable en l'eix de la defensa per al tècnic Xavi Hernández i ha jugat fins ara un total de 20 partits entre LaLiga (15), Champions (3) i Copa del Rei (2) amb el primer equip, amb una assistència en la Copa.

D'aquests 20 partits amb el primer equip va ser titular en 17, amb dades estratosfèriques per a un jugador de la seva edat, com tenir un 90,98 per cent de precisió en la passada i ser en moltes ocasions el primer organitzador del joc culer.