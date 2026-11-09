Pau Cubarsí guanya el premi Golden Boy 2026

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí ha estat guardonat aquest dilluns amb el premi Golden Boy 2026, reconeixement que concedeix anualment el diari italià 'Tuttosport' al millor futbolista de menys de 21 anys que competeix a Europa després de completar una temporada en què ha guanyat LaLiga i la Supercopa d'Espanya amb el club blaugrana i el Mundial amb la selecció espanyola.
"Hola a tothom, estic molt content de ser el guanyador del Golden Boy 2026 i la veritat és que estic molt orgullós. Primer de tot, donar les gràcies tant a 'Tuttosport' com a la gent que m'ha votat perquè pugui recollir aquest reconeixement. Tampoc no em puc oblidar de la meva família i amics que sempre han estat allà en tot moment", ha manifestat el central a través d'un missatge.
Així mateix, el futbolista de 19 anys ha volgut recordar els seus companys i tècnics en les seves primeres paraules després de ser premiat. "I tampoc dels jugadors i l'staff tant del FC Barcelona com de la selecció espanyola. Perquè la veritat és que sense ells això no seria possible i ha estat un any espectacular. Així que moltes gràcies a tothom", ha reblat.
Amb aquesta distinció, Cubarsí s'ha convertit en el cinquè futbolista de la història del FC Barcelona a rebre el guardó, després de Leo Messi, Pedri, Gavi i Lamine Yamal, i consolida així la presència del planter blaugrana en el palmarès del trofeu italià.