Patri Guijarro, principal novetat de la llista per als partits contra Txèquia i Bèlgica

MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La migcampista del FC Barcelona Patri Guijarro és la gran novetat en la llista de 26 convocades de la seleccionadora Montse Tomé per als partits contra Txèquia i Bèlgica de la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2025 i la preparació pels Jocs Olímpics de París.

La mallorquina no formava part del combinat espanyol des del setembre del 2022 i era una de les 15 futbolistes que havia renunciat a anar-hi fins que no es produïssin canvis estructurals i esportius. Des de l'arribada de Markel Zubizarreta a la direcció esportiva de la campiona del món, s'havien produït converses que han fructificat en el retorn d'una de les millors del món en la seva posició.

Espanya ja té el bitllet assegurat per a la cita continental. Ara, haurà de disputar els dos últims partits de classificació davant de Txèquia el 12 de juliol al Letní Stadion de Chomutov, i contra Bèlgica, el 16 de juliol a l'Estadi de Riazor de la Corunya.

Els dos partits serviran a més de preparació per als Jocs Olímpics de París, un torneig que la selecció disputarà per primera vegada en la seva història. Per això, aquesta llista es pot donar per gairebé definitiva, més quatre reserves, que aniran a la cita de la capital francesa.

--LLISTA DE CONVOCADES.

PORTERES: Misa Rodríguez (Reial Madrid), Cata Coll (Barcelona) i Elene Lete (Reial Societat).

DEFENSES: Irene Paredes, Ona Batlle i Jana Fernández (FC Barcelona), Laia Aleixandri (Manchester City), María Méndez (Llevant), Laia Codina (Arsenal), Olga Carmona i Oihane Hernández (Reial Madrid), i Leila Ouahabi (Manchester City).

MIGCAMPISTES: Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas i Vicky López (FC Barcelona), Jenni Hermoso (Tigres), Tere Abelleira i Maite Oroz (Reial Madrid).

DAVANTERES: Mariona Caldentey i Salma Paralluelo (FC Barcelona), Athenea del Castillo (Reial Madrid), Eva Navarro (Atlètic de Madrid), Lucía García (Manchester United), Alba Redondo (Llevant UD) i Inma Gabarro (Sevilla).