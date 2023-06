Patri Guijarro no es veu "ara com ara" jugant el Mundial amb la selecció

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La migcampista del FC Barcelona Patricia Guijarro va admetre aquest dilluns que "ara com ara" no es veu jugant amb la selecció espanyola el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda del proper mes, encara que no dóna per segura la seva absència perquè encara està amb "ressaca emocional" per conquistar dissabte passat la Lliga de Campions.

Patri Guijarro és una de les 15 futbolistes que van sol·licitar no ser convocades pel seleccionador nacional femení Jorge Vilda per no donar-se les condicions necessàries per a això. Dilluns que ve 12 de juny, el tècnic madrileny oferirà la seva prellista per preparar aquesta Copa del Món.

"Ara com ara no, però també tinc ressaca emocional perquè acabem de guanyar la Champions, ja veurem", va respondre en el programa 'El món a RAC1' Patri Guijarro, una de les jugadores destacades de la final de la Lliga de Campions amb els seus dos gols en un parell de minuts que van igualar la final contra el Wolfsburgo.

La balear, de 25 anys, va deixar clar que "qualsevol jugadora té guanyes de jugar amb la seva selecció", però es va mostrar poc optimista sobre si hi havia algun canvi respecte a la situació desvetllada el passat mes de setembre. "La veritat és que no sé que dir, però de moment no", va resoldre.