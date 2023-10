París 2024 posa a la venda aquest dilluns 2,8 milions d'entrades per als Jocs Paralímpics

MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El Comitè Organitzador de París 2024 posarà a la venda aquest dilluns 2,8 milions d'entrades per als Jocs Paralímpics, que se celebraran a la capital francesa entre el 28 d'agost i el 8 de setembre a les mateixes seus i instal·lacions que la cita olímpica.

A través del web oficial (https://tickets.paris2024.org/en/ ) s'oferiran seients per a tots els esports, sessions i categories, incloent-hi les cerimònies d'inauguració i clausura. La venda s'obrirà a tots els països alhora i es farà en temps real, sense sorteigs. Per això, serà important finalitzar la compra amb rapidesa, ja que les entrades seleccionades romandran en la cistella per un període limitat de temps.

Els tiquets tindran un preu mínim de 15 euros en tots els esports i en la cerimònia de clausura, i més de la meitat costaran menys de 25 euros. En la inauguració, que es desenvoluparà entorn de la plaça de la Concòrdia, el cost oscil·larà entre els 150 i els 700 euros. Les entrades de categoria 'First' donaran accés a la zona preferent de cada seu, incloent-hi les llotges, mentre que la resta de les localitats s'agruparan en les categories A, B, C i D, en funció de la ubicació respecte de l'àrea de competició.

Cada client podrà adquirir un màxim de deu entrades per sessió, excepte per a la cerimònia d'obertura, que estarà limitada a quatre. En total, amb cada compte d'usuari es podrà arribar als 30 tiquets. El pagament es farà mitjançant targeta de crèdit o dèbit i les entrades es descarregaran en una aplicació específica dels Jocs Paralímpics.

A totes les seus de competició s'oferiran seients per a persones en cadira de rodes a partir de la categoria més barata, amb la possibilitat d'adquirir una entrada addicional per a un acompanyant. A més, l'Oferta Familiar permetrà, per cada dues entrades estàndard, adquirir-ne un màxim de dues més per a nens menors de 12 anys a un preu únic de 10 euros (a excepció de la cerimònia d'inauguració).

El Comitè Organitzador de París 2024 també posa a la venda el 'Discovery Pass', un passi que facilita conèixer diversos esports en un mateix dia al preu de 24 euros. N'existeixen dues modalitats: el 'París Centre', que engloba esgrima, futbol per a cecs, judo, rugbi, taekwondo i tir amb arc, i el 'París Sud', que dona accés a boccia, tennis de taula i goalball.

D'aquí a uns mesos, a més, es posarà en funcionament el portal oficial per a la recompra d'entrades, que serà l'única via legal per retornar els tiquets adquirits si finalment no s'han d'utilitzar. En cas de revendre'ls per altres mitjans, el Comitè Organitzador podrà anul·lar-los i impedir l'accés a les seus.