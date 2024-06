El Papa demana que es respecti la treva olímpica durant els Jocs de París

ROMA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El Papa ha demanat una treva durant els Jocs Olímpics, que es disputen del 26 de juliol a l'11 agost, i Paralímpics de París, en què 10.500 atletes de 206 països competiran en 329 proves esportives.

"En el moment històric especialment fosc que vivim, els Jocs Olímpics i Paralímpics de París són una oportunitat per a la pau", escriu el pontífex en el pròleg del llibre 'Giochi di pace. L'anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi' ('Jocs de pau. L'ànima de les Olimpíades i Paralimpíades'), una iniciativa d'Athletica Vaticana publicada per la Llibreria Editora Vaticana.

En el volum, Francesc reprèn la idea de la treva olímpica. "La meva esperança és que l'esport pugui construir ponts, enderrocar barreres i promoure relacions pacífiques de manera concreta", desitja el Papa.

Francesc sosté que l'esport pot obrir canals diplomàtics per assolir la pau, ja què l'autèntic esperit olímpic i paralímpic és un antídot per no caure en la tragèdia de la guerra i redimir-se posant fi a la violència", escriu el Papa, que s'ha adherit així a la crida de l'ONU que, a finals de l'any passat, va adoptar una resolució per sol·licitar que callin les armes durant les Olimpíades. Va ser adoptada per 118 vots a favor i dues abstencions, la de Rússia i la de Síria, que protestaven per l'exclusió de Rússia del Comitè Olímpic Internacional.