El palista espanyol Ander Cepas, nou número u del món de tenis de taula paralímpic

MADRID 1 maig (EUROPA PRESS) -

El palista espanyol Ander Cepas s'ha situat com a número u del món en la classificació ITTF de Paratenis de Taula, una fita rellevant per al tenis de taula paralímpic nacional i que aconsegueix després d'una trajectòria ascendent, que es va consolidar amb la medalla de bronze obtinguda als Jocs Paralímpics de París 2024.

La classificació publicada per la ITTF el 30 d'abril del 2025 (setmana 18) confirma l'ascens de Cepas al primer lloc del rànquing mundial en la classe 9 masculina sènior. L'espanyol suma 9.010 punts, i supera per un estret marge al belga Laurens Devos, que cau al segon posat amb 9.005 punts. El podi el completa el francès Lucas Didier amb 8.420 punts, seguit per Ma Lin (Austràlia) i Lev Kats (Ucraïna).

Abans de Cepas, José Manuel Ruiz va ser número u del món fins al 3 d'octubre del 2011. Anteriorment, Álvaro Valera va ocupar el primer lloc des d'octubre del 1999 fins a octubre del 2022, anys entre els quals va estar al capdavant de la classificació mundial de manera consecutiva, sent referent indiscutible del tenis de taula paralímpic espanyol.

Amb aquest reconeixement, Cepas es consolida com una figura clau en la nova generació de palistes paralímpics, i reafirma el treball de base impulsat per la RFETM i els seus programes de tecnificació.