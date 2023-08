Països Baixos es desfà de Sud-àfrica (2-0) i se cita amb Espanya en els quarts de final del Mundial

MADRID, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

La selecció dels Països Baixos, actual subcampiona del món, serà la rival divendres que ve d'Espanya en els quarts de final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda després de desfer-se aquest diumenge de Sud-àfrica, a la qual ha guanyat per 2-0, gràcies a una gran efectivitat i la bona tasca de la portera.

El combinat neerlandès ha aconseguit avançar-se molt aviat en el marcador i s'ha trobat amb un escenari còmode. Abans del minut 10 i amb un servei de banda, la migcampista Jill Roord ha marcat l'1-0 de cap amb el seu quart gol d'aquesta Copa del Món.

La campiona d'Europa del 2017 ha tingut la possessió i ha dominat gairebé sempre el partit, però el seu rival l'ha sabut amenaçar, sobretot amb la figura de Thembi Kgatlana que ha gaudit de dues bones ocasions per igualar el marcador abans del descans. Malgrat tot, Daphne van Domselaar ha deixat clar que és una de les millors porteres d'aquest Mundial i ho ha evitat, amb molt mèrit en la segona ocasió de gol: un mà a mà de la davantera sud-africana després d'una mala entrega al mig.

Després del descans, el partit no ha variat gaire. Les neerlandeses han mantingut el domini i han controlat bé una Sud-àfrica que ha vist gairebé impossible imposar el seu somni en el minut 68, quan la seva portera, Kaylin Swart, no ha pogut aturar un xut de Lineth Beerensteyn aparentment senzill.

L'avantatge ha enfortit l'actual subcampiona del món, però Van Domselaar encara ha tingut temps de posar alguna altra mà de molt mèrit per evitar cap angoixa d'última hora. De cara al divendres contra Espanya, l'equip no podrà amb una peça clau com ho és la migcampista Daniëlle van de Donkper arran d'una sanció.