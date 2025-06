Oscar Piastri vola per la pole a Montmeló i Fernando Alonso sortirà desè

Carlos Sainz no va superar la Q1 i sortirà divuitè en un Gran Premi sense Lance Stroll, baixa d'última hora per dolors al canell dret

MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot australià Oscar Piastri (McLaren) ha aconseguit aquest dissabte la pole position per a la carrera del Gran Premi d'Espanya, novena prova del Campionat del Món de Fórmula 1, mentre que l'espanyol Fernando Alonso (Aston Martin) sortirà desè i el seu compatriota Carlos Sainz (Williams), que no va superar la Q1, ho farà divuitè.

Amb un cronòmetre d'1:11.546 durant el seu últim intent al circuit de Barcelona-Catalunya, l'actual líder del Mundial es va assegurar la seva quarta pole d'aquesta temporada, que li permetrà encapçalar la fila davantera juntament amb el seu company d'equip, el britànic Lando Norris, que es va quedar a dues dècimes de l'australià amb el seu rendiment sobre l'asfalt català.

Mentrestant el vigent campió del món, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), encapçalarà la segona línia en companyia d'un altre pilot britànic, George Russell (Mercedes). El també britànic Lewis Hamilton (Ferrari), set cops campió mundial, va tancar el top 5 d'un dia en què moltíssimes hores després va confirmar l'absència dominical del canadenc Lance Stroll (Aston Martin) a causa de dolor al canell dret.

L'alegria per als amfitrions en aquest Gran Premi d'Espanya la va oferir Fernando Alonso, que per tercera vegada consecutiva es va ficar en la Q3, encara que només va poder quedar desè en la lluita definitiva per la pole. Per la seva banda, Carlos Sainz ni va aconseguir superar la Q1 i haurà de començar divuitè.

Després que Piastri dominés els Lliures 3, Montmeló va tornar a rebre els pilots en una classificació sorprenent per als Kick Sauber i molt dura per a Sainz. Mentre Alonso feia la feina justa per avançar a la tanda següent, el madrileny establia un 1:13.203 en el seu últim gir que el situava tretzè mancant bastants cotxes per completar volta.

Finalment, el de Williams queia i es veia condemnat a arrencar aquest diumenge tretzè, tot en una Q1 en què també es van acomiadar l'alemany Nico Hulkenberg (Kick Sauber), el francès Esteban Ocon (Haas), l'argentí Franco Colapinto (Alpine), que va patir una avaria mecànica, i el japonès Yuki Tsunoda (Red Bull).

L'acció es va reprendre en Q2 amb els McLaren dominant per davant de Verstappen. A diferència de Mònaco, tots dos Ferrari van rendir com s'esperava i no van tenir problemes per avançar a la Q3, en què també es va ficar Alonso amb el vuitè millor cronòmetre.

Per contra, la segona tanda deixava l'eliminació del company de l'asturià, el vacil·lant Lance Stroll, igual que la garbellada del neozelandès Liam Lawson (Racing Bulls), del britànic Ollie Bearman (Haas) i del brasiler Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

En la definitiva Q3, Piastri va aturar el cronòmetre en 1:11.836 per liderar la taula de temps, però Norris va millorar l'aposta per mil·lèsimes per establir un 1:11.819 com a marca a batre. Per darrere, Alonso, amb neumàtic tou nou, aixecava el públic de Montmeló amb un temps a quatre dècimes de Norris que el situava momentàniament cinquè.

El britànic, no obstant això, no va poder aprofitar l'últim intent i va deixar tot en mans de Piastri, que amb un 1:11.546 va millorar dues dècimes i va assegurar la pole. Verstappen, Russell, Hamilton, l'italià Kimi Antonelli (Mercedes), el monegasc Charles Leclerc (Ferrari) i els francesos Pierre Gasly (Alpine) i Isack Hadjar (Racing Bulls) van integrar juntament amb Alonso el top 10 de la graella.