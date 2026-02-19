Oriol Cardona i Ana Alonso, or i bronze en esquí de muntanya als JJOO de Milà-Cortina

MADRID 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El català Oriol Cardona i l'andalusa Ana Alonso han donat les primeres dues medalles a la delegació espanyola present en els Jocs Olímpics d'Hivern que es disputen a Milà i Cortina d'Ampezzo (Itàlia) després de sumar l'or i el bronze en la prova d'esprint d'esquí de muntanya.
La primera a estrenar el medaller ha estat Ana Alonso --a l'octubre va patir un greu accident entrenant--, que en la final ha anat de menys a més després d'anar remuntant i ha acabat en tercera posició, per donar així la sisena medalla dels Jocs d'Hivern a Espanya.
Posteriorment, ha estat el torn d'Oriol Cardona, un dels grans favorits, que ha sabut gestionar la pressió amb una gran final que ha dominat després de superar els graons i donar el primer or olímpic hivernal a Espanya des del de Francisco Fernández Ochoa el 1972.