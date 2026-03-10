Nosaltres demana un Camp Nou ple de socis per assegurar una alta participació electoral

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
La plataforma Nosaltres, liderada pel candidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font, ha exigit aquest dimarts que l'Spotify Camp Nou estigui "ple de socis i abonats" i que s'apliquin preus baixos en les entrades disponibles per afavorir una alta participació en les eleccions a la presidència del club, que se celebraran aquest diumenge 15 de març.
En un comunicat, la plataforma celebra la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de concedir la llicència de primera ocupació corresponent a la fase 1c de les obres de l'estadi, la qual cosa permetrà que el recinte tingui una capacitat de 62.000 espectadors durant el partit previst aquest mateix diumenge contra el Sevilla FC, que coincideix amb la jornada electoral.
No obstant això, Nosaltres ha fet una crida perquè totes les entrades disponibles es venguin a socis i abonats i a preus baixos, amb l'objectiu de "garantir una presència massiva de barcelonistes" a l'estadi en un dia que consideren clau per a la participació en les eleccions.
Així mateix, ha recordat que en aquests comicis no s'ha habilitat ni el vot electrònic ni el vot per correu, per la qual cosa consideren "innegociable" garantir al màxim el vot presencial dels socis.
"Aquest dret fonamental s'ha de protegir, perquè no es pot entendre d'una altra manera en democràcia", ha assenyalat la plataforma de Font, que reitera el seu compromís de defensar la participació dels socis "sempre i especialment durant la jornada electoral".