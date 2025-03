Norris s'imposa en el caos d'Austràlia i Sainz i Alonso abandonen

Verstappen i Russell completen el podi a Melbourne

El pilot britànic Lando Norris (McLaren) s'ha convertit en el primer líder del Mundial de Fórmula 1 2025 després de vèncer aquest diumenge en la cursa de l'inaugural Gran Premi d'Austràlia, en què la pluja va provocar el caos entre els monoplaces i va condemnar a abandonar els espanyols Carlos Sainz (Williams) i Fernando Alonso (Aston Martin), fora per accidents.

El vigent campió del món, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), es va tornar a mostrar com un geni competitiu i va resistir en carrera per acabar segon, just per davant del britànic George Russell (Mercedes), que va tancar el podi.

Mentrestant, ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso van aconseguir acabar la cita. El madrileny, en la seva primera carrera als comandaments de Williams, va perdre el control del seu FW47 de manera incomprensible a l'última corba de la primera volta darrere del cotxe de seguretat, víctima d'un asfalt entollat; el monoplaça va xocar contra el mur i va quedar visiblement danyat a la part frontal, la qual cosa li va impedir continuar.

L'aventura de l'asturià va durar més, fins al gir 34. Amb la pista cada vegada més eixuta, es va arriscar massa per acostar-se al francès Pierre Gasly (Alpine), i en trepitjar la grava a l'interior de la corba set el cotxe se li'n va anar cap a les proteccions i es va destrossar la suspensió posterior.

En canvi, els companys d'equip dels espanyols van confirmar les bones prestacions dels seus monoplaces. L'altre Williams, el del tailandès Alex Albon, va acabar en cinquena posició, just per darrere del Mercedes de l'italià Andrea Kimi Antonelli, i el canadenc Lance Stroll (Aston Martin) va ser sisè.

Tot després d'una carrera marcada pels múltiples canvis de les condicions meteorològiques, pels accidents i pels cotxes de seguretat, coronats per un aiguat final que va consolidar el drama. En total, només catorze pilots van aconseguir veure la bandera de quadres: a més d'Alonso i Sainz, també van abandonar el neozelandès Liam Lawson (Red Bull), el brasiler Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), l'australià Jack Doohan (Alpine) i el francès Isack Hadjar (RB).

Norris va dominar la primera part de la carrera per davant del seu company d'equip, l'australià Oscar Piastri, i de Verstappen abans que la pista va millorar i va permetre el canvi a neumàtics llisos superat l'equador. No obstant això, la pluja va sorprendre els pilots just després que van abandonar el compost intermedi i els va obligar a entrar de nou a boxes per tornar a les gomes de pluja.

En aquest moment, els dos McLaren van acabar a la gespa, i mentre Norris va aconseguir controlar el cotxe i portar-lo a garatges, Piastri va patir una virolla a la penúltima corba i va perdre molt de temps intentant recuperar-lo. Verstappen, per la seva banda, prenia el cap de la prova. Quan el vigent campió va entrar a canviar els neumàtic llisos, Norris va recuperar el liderat.

El moment de més tensió va arribar just després de la retirada de l'últim 'safety car', que havia fet la seva aparició pels accidents de Bortoleto i Lawson. Verstappen va intentar atacar Norris i fins i tot va entrar en zona de DRS. No obstant això, el britànic es va defensar i va aconseguir la victòria amb vuit desenes d'avantatge sobre l'holandès.