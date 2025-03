Norris i McLaren comencen dominant a Austràlia davant de Verstappen

Carlos Sainz sortirà desè i Fernando Alonso, dotzè

El pilot britànic Lando Norris (McLaren) ha conquistat aquest dissabte la pole per a la carrera del Gran Premi d'Austràlia, prova inaugural del Mundial de Fórmula 1 2025, per davant del seu company, l'australià Oscar Piastri, i del campió vigent, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), mentre que els espanyols Carlos Sainz (Williams) i Fernando Alonso (Aston Martin) arrencaran desè i dotzè, respectivament.

Norris, subcampió del 2024, va ser el més ràpid del dia al circuit d'Albert Park de Melbourne en superar per 84 mil·lèsimes l'oceànic, que va garantir una primera línia íntegrament 'papaya'. Així, els actuals campions del món de constructors mostren les seves cartes en una temporada ambiciosa.

Abans, Verstappen s'havia situat primer en les primeres voltes de la Q3, però Piastri va emergir per superar-lo per quatre desenes enmig de l'emoció dels seus compatriotes. No obstant això, la seva alegria va durar molt poc, el que va trigar Norris a marcar una gran volta d'1:15.096 per aconseguir el primer lloc a la graella de sortida.

Per contra, Ferrari va tenir la seva primera decepció de la temporada, amb Charles Leclerc que es va classificar per davant de Lewis Hamilton, que s'estrenava de vermell. Tots dos van aconseguir la definitiva Q3, però van experimentar sensacions decebedores a una volta. Finalment, el monegasc es va assegurar el setè lloc de sortida, mentre que el britànic, set cops campió del món, sortirà vuitè.

Per la seva banda, Sainz, en el seu debut amb Williams, va experimentar un bon ritme a la Q1, però va arrossegar els danys en el sòl del seu FW47 a la Q2 durant la resta de la sessió. Encara així, va aconseguir passar a la Q3, en què va quedar últim, per la qual cosa sortirà des de la desena posició.

En la tanda definitiva no va estar Alonso, que malgrat que apuntava alt també va veure com els problemes en el seu monoplaça condemnaven la seva actuació, en xocar els baixos de l'AMR25 amb un piano. L'asturià es va quedar a la Q2 i començarà dotzè.

Mentrestant, el britànic George Russell (Mercedes) compartirà fila de sortida, segona, amb Verstappen, i el japonès Yuki Tsunoda (RB) va sorprendre a tothom amb un cinquè lloc, que el farà sortir des de la mateixa línia que el company de Sainz, el tailandès Alex Albon (Williams). El top 10 el van completar els dos Ferrari, el francès Pierre Gasly (Alpine) i Sainz.