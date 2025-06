El nord-americà Jabari Parker rescindeix el contracte amb el Barça

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

L'ala-pivot nord-americà Jabari Parker, de 30 anys i 2,01 metres, no jugarà al Palau Blaugrana la següent temporada després que totes dues parts hagin arribat a un acord per a la rescissió de l'any de contracte que tenia signat el de Chicago, que queda lliure per signar amb un altre equip aquest estiu després de dues campanyes com a blaugrana.

"El FC Barcelona i Jabari Parker han arribat a un acord per a la rescissió del contracte, que finalitzava el 30 de juny del 2026. El club vol agrair al jugador la seva professionalitat i la seva implicació i li desitja molta sort en el futur, tant a títol personal com a nivell esportiu", ha anunciat l'entitat barcelonista.

Segons el club, tant el jugador com la direcció esportiva han fet una valoració conjunta i han decidit donar llibertat al jugador per sortir amistosament del club. "Jabari Parker tindrà les portes del Palau Blaugrana obertes per a un futur", recalca el comunicat.

El mateix jugador, en un vídeo difós per les xarxes i mitjans del club, també deixa la porta oberta a un possible retorn. "Hola a tothom. Només volia donar-vos les gràcies. Gràcies pels anys que hem compartit, han estat alguns dels meus preferits. Us desitjo molta sort a tots en el futur, especialment al club, als companys, al personal mèdic... Us estimo i ens veiem aviat", s'ha acomiadat el jugador.