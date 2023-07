MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciat aquest dissabte el traspàs del migcampista espanyol Nico González al Porto, per 8,5 milions d'euros, encara que es reserva "un percentatge d'una futura venda del jugador i un dret de recompra".

"FC Barcelona i Porto han arribat a un acord per al traspàs de Nico González per 8,5 milions d'euros. El club blaugrana es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador i un dret de recompra", ha anunciat el conjunt blaugrana.

Per la seva banda, el Porto ha comunicat també l'arribada del migcampista de 21 anys, amb contracte per a les properes cinc temporades i amb una clàusula de 60 milions d'euros, 30 per al Barça fins a juny del 30 de juny de 2025.

El fill de Fran, mític capità del Súper Dépor, es va formar a La Masia, i va debutar amb el primer equip blaugrana el 2021. La passada temporada va jugar cedit al València i per a aquesta campanya ha vist tancada la porta de tenir minuts al Barça.

"Estic molt feliç i emocionat. Des que van aparèixer els rumors, tothom m'ha parlat bé del Porto. Estic segur que serà increïble jugar aquí. El més important és el sacrifici i el treball per l'equip. Sérgio Conceiao és un gran entrenador que explota al màxim el potencial d'un jugador i m'han dit que em prepari molt per treballar", ha dit Nico a la web de l'equip.