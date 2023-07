Neymar, multat amb més de 3 milions d'euros per construir un llac artificial sense autorització

MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista brasiler Neymar da Silva Santos Júnior ha estat multat amb 3.028.608 milions d'euros per la construcció d'un llac artificial a la mansió que té als afores de Rio de Janeiro (Brasil) sense respectar les lleis mediambientals pertinents.

Segons un informe, de 46 pàgines, elaborat per l'autoritat mediambiental local, s'han detectat desenes d'infraccions --el desviament de cursos d'aigua, l'extracció no autoritzada d'aigua dels rius i el moviment de terres-- a la luxosa propietat del futbolista, on s'estava construint un llac artificial i una platja sense autorització.

Tal com ha informat la CNN al Brasil, el cas es va denunciar a la fiscalia i a la policia, que va acordonar la propietat al juny, quan les autoritats van ordenar el cessament de tota activitat a la finca.

No obstant això, segons els mitjans brasilers, el jugador del PSG, després d'això, va fer una festa i fins i tot es va banyar al llac il·legal de la mansió, situada a la localitat costanera de Mangaratiba, al litoral sud de Rio de Janeiro.