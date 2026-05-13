Nadal descarta participar en possibles candidatures a la presidència del Madrid

MADRID 13 maig (EUROPA PRESS) -
L'extennista Rafa Nadal ha desmentit aquest dimecres les informacions que relacionaven el seu nom amb possibles candidatures a la presidència del Reial Madrid.
"He llegit informacions que em relacionen amb possibles candidatures a la presidència del Reial Madrid. M'agradaria aclarir que aquestes informacions no són certes", ha comunicat l'extennista a X.
Així, Nadal descarta qualsevol participació en el procés electoral que dimarts va anunciar el president del club, Florentino Pérez. El missatge arriba després dels rumors que apuntaven que podria formar part d'una possible candidatura amb Enrique Riquelme, president de Cox.