Nadal cau en el Godó contra De Miñaur en el seu possible últim partit a Barcelona

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El tennista Rafa Nadal ha perdut aquest dimecres contra l'australià Alex de Miñaur (7-5 i 6-1) en la segona ronda del Barcelona Open Banc Sabadell-71è Trofeu Conde de Godó, en el seu possible últim torneig que porta el seu nom i que ha guanyat en dotze ocasions, si bé aquesta vegada, després de mesos d'inactivitat, no ha pogut aguantar l'alt ritme al qual l'ha sotmès l''aussie'.

Nadal no jugava des de principis de gener, des de la derrota --tocat per lesió-- a Melbourne. Va treballar per arribar a un Godó del qual és el dominador del palmarès i ho ha fet, però lluny de la seva millor forma física i sense ritme de joc. Davant un De Miñaur que és el quart cap de sèrie del torneig, i que l'ha cosit a deixades, no ha pogut aguantar.

En 1:52 hores de joc, després d'un primer set que ha durat 1:07 hores, Rafa Nadal se n'ha anat de la Pista Rafa Nadal del RCTB-1899 emocionat per una ovació que ha pogut sonar a comiat. El manacorí encara no ha confirmat que aquest sigui el seu últim any, tot i que sí que ha comentat, després de perdre, que el més normal és que aquest hagi estat el seu "últim partit en el Godó".