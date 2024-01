Munar avança a segona ronda a Melbourne i Sorribes se n'acomiada

MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El tennista Jaume Munar s'ha convertit aquest diumenge en el primer espanyol a avançar a la segona ronda de l'Open d'Austràlia, primer 'Grand Slam' de la temporada, després de sorprendre en el seu debut el rus Alexander Shevchenko (6-3, 6-3, 6-1), mentre que Sara Sorribes se n'ha acomiadat davant la també russa Alina Korneeva (4-6, 6-3, 6-2).

El mallorquí, en el lloc 83 del rànquing ATP, ha necessitat una mica menys de dues hores per vènçer el número 48 del món, que només ha aprofitat una de les quatre pilotes de 'break' de les quals ha disposat, totes en un primer set en el qual Munar s'ha avançat 5-1.

Malgrat un trencament del tennista rus en el setè joc, el balear ha aconseguit adjudicar-se el parcial i ha començat trencant en el segon, que també ha tancat amb 'break'.

Només li han calgut dos nous trencaments en la tercera i definitiva mànega per completar la victòria i avançar, per segona vegada en la seva carrera, a la segona ronda del 'grand' oceànic (2020 i 2024), en el qual se citarà amb el guanyador del duel entre el francès Adrian Mannarino i el suís Stan Wawrinka.

Per la seva banda, Sorribes, número 53 del món, no ha superat el seu debut en el certamen australià malgrat que ha començat dominant contra Korneeva, molt més avall en el rànquing WTA (180). La castellonenca ha vençut en el primer parcial en materialitzar tres trencaments, per dos de la seva adversària, que ha remuntat en la segona mànega un 3-2 de l'espanyola amb dos trencaments que li han permès igualar el partit.

L'intercanvi de 'breaks' de l'inici del tercer parcial s'ha resolt a favor de la tennista russa, que ha posat fi a l'enfrontament guanyant els quatre últims jocs després de dues hores i 18 minuts de joc.