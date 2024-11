MotoGP sol·licita organitzar l'últim Gran Premi de la temporada a Montmeló

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -

El Chief Sporting Officer de Dorna Sports --organitzadora del Mundial de motociclisme--, Carlos Ezpeleta, ha confirmat que els organitzadors del Campionat del Món han sol·licitat organitzar l'últim Gran Premi de la temporada, previst inicialment en el Circuit Ricardo Tormo de Xest (València) i suspès per la dana que ha afectat la Comunitat Valenciana, al Circuit de Barcelona-Catalunya del 15 al 17 de novembre.

"A causa de la situació no només a València, sinó en diversos llocs d'Espanya, és molt complicat celebrar el Gran Premi. Creiem que, donada la situació que hi ha en el campionat esportivament, li devem a tots els afeccionats del món i al 'padock' poder celebrar aquest últim esdeveniment de MotoGP de l'any; és molt important per a nosaltres i per a tots els afeccionats", va indicar.

En aquest sentit, Ezpeleta va desvelar que estan en converses amb la Generalitat de Catalunya per poder fer l'esdeveniment en terres catalanes. "Li hem demanat al Govern de Catalunya poder celebrar-lo al Circuit de Barcelona-Catalunya. Pensem que és la millor ubicació possible, tant per proximitat al que s'havia planejat com per als afeccionats des del punt de vista logístic", va manifestar.

"Aquest esdeveniment serà sempre per València, intentarem ajudar el màxim que puguem, no només des de Dorna, sinó des de tota la família MotoGP. Volem ajudar a superar la situació que s'està vivint a València i poder celebrar el final de temporada que el Mundial es mereix", va concloure. Això també afectaria el test de MotoGP del dia 19.