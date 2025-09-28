Marc Márquez torna a ser campió del món de MotoGP

El de Cervera guanya el setè títol de la categoria reina i el novè en el Mundial
MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El pilot de Cervera (Lleida) Marc Márquez (Ducati) ha guanyat aquest diumenge el seu setè títol de MotoGP, sis anys després de l'anterior, i es proclama per novena vegada campió del món en acabar segon en la carrera llarga del Gran Premi de Japó.
2.184 dies després del 6 d'octubre de 2019 en què alçava el sisè trofeu de la categoria reina, completa un camí de l'heroi plagat de dificultats i frustracions, molt diferent a la plàcida temporada que enguany l'ha permès coronar-se per davant del seu germà Alex (Ducati).
El segon lloc d'aquest diumenge a Motegi per darrere de Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) i per davant de Joan Mir (Profunda) li ha bastat per treure els punts necessaris a Àlex, sisè, i conquistar matemàticament, mancant cinc Grans Premis, una nova corona, la setena en la màxima categoria (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025-) i la novena en total --amb les de 125cc (2010) i Moto2 (2012)--, i iguala la llegenda Valentino Rossi.
Lluny queda la caiguda de juliol de 2020 al Circuit de Jerez-Ángel Nieto, on el '93' va començar el seu calvari. Quatre operacions i dues diplopies van amenaçar amb acabar per sempre amb el seu regnat. Quatre anys de desastres davant dels quals es va obrir una escletxa d'esperança amb el seu fitxatge per Gresini, satèl·lit de Ducati, el 2024. El 2025, amb el seu salt a la Ducati oficial, s'ha confirmat el retorn del campió.
Mancant cinc Grans Premis per a la conclusió del campionat, el català ha guanyat 14 de les 17 carreres a l'esprint i 11 de les 17 carreres llargues de diumenge, xifres aclaparadores i que no han donat opció a la resta de pilots. Només el seu germà Àlex ha aconseguit ajornar la victòria fins a Motegi.
Aquest diumenge, Márquez ha mantingut a ratlla els nervis i no s'ha inquietat quan en la sortida el murcià Pedro Acosta (KTM) li passava per posar-se a roda del 'poleman' de dissabte, 'Pecco' Bagnaia. Àlex rodava setè.
Just abans de l'equador de la carrera, en la volta 11, Marc va aconseguir superar Acosta en la corba 3 del traçat japonès, i ja no va haver-hi més novetats. Bagnaia va perdre una mica i fins i tot es va posar a tir del nou campió, que no va voler arriscar i es va conformar amb entrar segon per celebrar el seu títol mundial.
Després d'ell va entrar Mir, mentre que Àlex va ser sisè per davant de Raúl Fernández (Aprilia). Fermín Aldeguer (Ducati) va acabar desè, i fora dels punts van acabar Maverick Viñales (KTM), setzè; Acosta, dissetè; i Alex Rins (Yamaha), divuitè.