Mor Terry Venables, exentrenador del Barça

MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El tècnic anglès Terry Venables, entrenador del FC Barcelona entre el 1984 i el 1987 i exseleccionador d'Anglaterra, ha mort aquest diumenge als 80 anys, han confirmat el club blaugrana i la Federació Anglesa de Futbol (FA).

"Estem tots profundament entristits per la defunció de l'exseleccionador d'Anglaterra Terry Venables, una veritable icona del futbol. Com una de les figures més carismàtiques de l'esport, deixa un llegat que persisteix en la memòria de molts i que va millorar la reputació mundial del futbol anglès. Avui el nostre esport lamenta la pèrdua no només d'un gran personatge, sinó també d'un entrenador innovador i amb visió de futur que va ser una inspiració per a una generació de jugadors i entrenadors anglesos", ha assenyalat l'FA.

El preparador londinenc es va convertir en un heroi de l'afició culer quan va guanyar la Lliga de la temporada 1984-85 amb el Barça, després d'11 temporades sense fer-ho, a més de la Copa de la Lliga de la campanya 1985-86, un curs en el qual els blaugrana van caure en el torn de penals contra el Steaua de Bucarest en la final de la Copa d'Europa de Sevilla.

El de Dagenham va arribar al FC Barcelona amb la tasca de substituir César Luis Menotti en l'era 'post Maradona'. "Venables va apostar per un joc molt a l'anglesa, amb un clàssic 4-4-2 en el qual destacava la línia defensiva, amb homes com Gerardo, Migueli i Julio Alberto, i un centre del camp molt treballador amb una figura destacada, l'alemany Bernd Schuster. Com a cirereta del pastís, un davanter oportunista com l'escocès Steve Archibald", recorda el FC Barcelona.

Amb dos títols en el palmarès, Venables va abandonar el Barça el setembre del 1987, després d'un inici de curs 1987-88 bastant complicat, i va ser substituït per Luis Aragonés.

A més, Venables va dirigir la selecció d'Anglaterra en l'Eurocopa 1996, en la qual van eliminar en els quarts l'Espanya de Javier Clemente abans de caure en semifinals. Com a futbolista, és l'únic a representar Anglaterra en totes les categories, des d'infantil fins l'absoluta --amb la qual jugar dues vegades el 1964--.

També va entrenar la selecció d'Austràlia, el Crystal Palace, el Queens Park Rangers, el Tottenham Hotspur, el Portsmouth, el Middlesbrough i el Leeds United. Com a jugador, va iniciar la seva carrera el 1960 amb el Chelsea, abans de passar pel Tottenham, el Queens Park Rangers i el Crystal Palace.