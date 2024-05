Mor Menotti, extrenador del FC Barcelona i mestre del futbol argentí des del Mundial de 1978

MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -

L'exentrenador argentí de futbol César Luis Menotti, antic entrenador del FC Barcelona, ha mort aquest diumenge als 85 anys, deixant un dol esportiu i social al seu país, que diu adeu al tècnic que va portar a la selecció al primer dels tres Mundials que ha guanyat fins ara.

"L'Associació del Futbol Argentí lamenta informar amb enorme tristesa la defunció de César Luis Menotti, actual director de seleccions nacionals i extècnic campió del món d'Argentina", ha escrit l'AFA a la xarxa social 'X'.

Menotti, un dels grans mestres del futbol argentí, estava hospitalitzat des del març.

El carismàtic tècnic va tenir una molt extensa carrera en banquetes importants, com la del FC Barcelona i la de l'Atlètic de Madrid.

Amb ell com a tècnic, Argentina va guanyar la Copa del Món per primera vegada en la seva història en la final contra Països Baixos de 1978, i on Mario Kempes va marcar dos gols.

EL BARÇA

Amb el Barça va guanyar tres títols el 1983. "El FC Barcelona vol expressar les seves condolences per la mort de l'ex entrenador del club, César Luis Menotti", ha lamentat el club blaugrana.

"La família atlètica està de dol per la defunció de César Luis Menotti, entrenador del nostre club en la temporada 1987/88 i llegenda del futbol. El nostre més sentit condol als seus familiars i amics. Descansi en pau", ha escrit l'equip madrileny.

Nascut a Rosario, el 'Flaco' Menotti va jugar al Rosario Central, Racing i Boca Juniors, i també va tenir una curta carrera a Brasil, amb el Santos. No obstant això, la seva carrera llegendària es va gestar en les banquetes quan el 1978 va comandar a Argentina fins a la seva primera estrella.

El tècnic de Rosario va fer fins i tot que s'encunyés el terme de 'menottisme' a un futbol d'associació i triangulació fins a trobar els camins al gol.