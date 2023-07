Mor Luis Suárez, la primera Pilota d'Or espanyol

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exfutbolista gallec Luis Suárez Miramontes, l'únic futbolista masculí espanyol que ha conquistat la Pilota d'Or i campió de l'Eurocopa de 1964 amb Espanya, ha mort als 88 anys, ha confirmat aquest diumenge l'Inter de Milà, el club en el qual va militar gran part de la seva carrera.

"El llegendari excentrecampista nerazzurro va morir als 88 anys. Acomiadar-nos de Luisito ens deixa una profunda malenconia: la nostàlgia del seu futbol perfecte i inimitable que va inspirar a generacions s'uneix al record d'un futbolista únic i d'un gran jugador de l'Inter. El trobarem a faltar, perquè, com predicava Helenio Herrera, "si no saps què fer, dóna-li la pilota a Suárez"", va anunciar el club nerazzurro.

Nascut al barri de la Corunya de Monte Alto, el jugador gallec es va formar en el modest Perseverancia abans d'iniciar la seva carrera professional en el RC Deportivo, amb el qual va debutar el 1953 i va disputar 17 trobades en Primera Divisió, anotant tres gols.

Les seves actuacions van cridar l'atenció del FC Barcelona, que solament un any després, en 1954, es va fer amb els seus serveis. En les set temporades que va formar com a blaugranaa (1954-61), Suárez va aixecar dues Lligues, dues Copes i dues Copes de Fires, a més d'aconseguir la fita de convertir-se en 1960 en la primera Pilota d'Or espanyol i l'únic fins que Alexia Putellas ho va emular l'any 2021.

El 1961, l'Inter de Milà del tècnic argentí Helenio Herrera va picar la seva porta per recalar-lo per al 'Gran Inter'. Els 250 milions de lires --l'equivalent a uns 200.000 euros actuals-- pagats pel seu fitxatge el van convertir en el traspàs més car de la història fins a aquesta data, i en el primer espanyol a ser fitxat per un club italià.

Amb la samarreta nerazzura, el migcampista ofensiu gallec va aconseguir els seus majors èxits, amb dues Copes d'Europa consecutives (1964 i 1965) i dues Copes Intercontinentals, a més de tres lligues. En 1970 va abandonar el club milanès per jugar tres cursos més en la Sampdoria, on es va retirar l'any 1973 als 38 anys.

Amb la selecció espanyola, va debutar el 30 de gener de 1957 en una golejada davant Holanda (5-1) en el Santiago Bernabéu i va anotar 13 punts en els seus 32 partits com a internacional, entre ells la final de l'Eurocopa 1964 en la qual Espanya es va imposar a la Unió Soviètica (2-1).

Una vegada penjades les botes, Suárez va dirigir el seu Inter l'any 1975, una experiència com a entrenador que repetiria en dues ocasions més --1992 i 1995--, a més d'exercir com a observador i secretari tècnic; precisament en aquesta última funció, va contribuir a l'arribada de Ronaldo Nazário al club.

A més, va passar per les banquetes de la Sampdoria, el SPAL, el Como i el Cagliari abans de recalar, en la temporada 1978-79, en el Depor, i també va entrenar l'Albacete en 1994.

En 1980, va ser contractat per la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per dirigir la selecció Sub-21, a la qual va portar a la conquesta de l'Europeu de la categoria de 1986. En 1988 va donar el salt a l'absoluta i va disputar el Mundial d'Itàlia 1990, on 'la Roja' va caure en vuitens, i va ser destituït en el camí a l'Eurocopa de Suècia 1992, en la qual Espanya no va aconseguir participar.