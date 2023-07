Mor Luis Suárez, la primera Pilota d'Or espanyol

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exfutbolista espanyol Luis Suárez Miramontes, l'únic futbolista masculí espanyol que ha conquistat la Pilota d'Or i campió de l'Eurocopa de 1964 amb Espanya, ha mort als 88 anys, ha confirmat aquest diumenge l'Inter de Milà, el club en el qual va militar gran part de la seva carrera.

"El llegendari excentrocampista nerazzurro va morir als 88 anys. Acomiadar-nos de Luisito ens deixa una profunda malenconia: la nostàlgia del seu futbol perfecte i inimitable que va inspirar a generacions s'uneix al record d'un futbolista únic i d'un gran jugador de l'Inter. El trobarem a faltar, perquè, com predicava Helenio Herrera, "si no saps què fer, dóna-li la pilota a Suárez"", va anunciar el club nerazzurro.

El migcampista gallec va iniciar la seva carrera en el RC Esportiu abans de ser fitxat l'any 1954 pel FC Barcelona, amb el qual va guanyar dues Lligues, dues Copes i dues Copes de Fires, a més de convertir-se el 1960 en la primera Pilota d'Or espanyol i l'únic fins que Alexia Putellas ho va conquistar per primera vegada en 2021.

No obstant això, va anar en l'Inter de Milà, club en el qual va recalar en 1961 com el primer futbolista espanyol a ser fitxat per un club italià, on va aconseguir els seus majors èxits, amb dues Copes d'Europa consecutives (1964 i 1965) i dues Copes Intercontinentals de la mà del llegendari tècnic argentí Helenio Herrera, formant part de l'emblemàtic 'Gran Inter'.