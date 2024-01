Mor l'exfutbolista alemany Franz Beckenbauer als 78 anys

MADRID, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

La icona del futbol alemany Franz Beckenbauer, campió del món com a jugador el 1974 i com a seleccionador el 1990, va morir diumenge als 78 anys, segons ha informat aquest dilluns la família.

Conegut com el 'Kaiser', Beckenbauer és considerat una de les llegendes mundials del futbol, pel seu èxits amb Alemanya --una Eurocopa el 1972 i un Mundial el 1974, i una Copa del Món com a seleccionador el 1990-- i pels seus trofeus a nivell de clubs, principalment amb el Bayern de Munic, entitat amb la qual va aixecar quatre Bundeslligues, quatre Copes d'Alemanya, tres Copes d'Europa, una Intercontinental i una Recopa.

"Amb profunda tristor us informem que Franz Beckenbauer va morir ahir diumenge en pau, envoltat de la seva família. Us demanem guardar el dol en silenci i que us abstingueu de fer preguntes", ha avançat la família de la icona alemanya.