Mor l'atleta ugandesa Rebecca Cheptegei després de ser cremada per la seva parella

NAIROBI, 5 set. (DPA/EP) -

La maratoniana ugandesa Rebecca Cheptegei ha mort aquest dijous com a conseqüència de les seqüeles provocades per les cremades que va patir en ser cremada per la seva parella a Kenya, segons ha informat en un comunicat la federació ugandesa d'atletisme.

"Ens entristeix profundament anunciar la defunció de la nostra atleta Rebecca Cheptegei aquesta matinada, que tràgicament ha estat víctima de la violència domèstica. Com a federació, condemnem aquests actes i demanem justícia. Que la seva ànima descansi en pau", afirma el comunicat.

Segons la policia kenyana, la parella de l'atleta presumptament l'hauria ruixada amb benzina i li hauria calat foc diumenge després d'una discussió. Cheptegei va patir cremades al 80 per cent del cos i havia inhalat el fum de les flames. El presumpte agressor està sent investigat per un delicte d'intent d'assassinat, i també presenta cremades al 30 per cent del cos.

Els veïns van apagar el foc i els van traslladar a l'hospital d'Eldoret (Kenya), on els metges no han pogut salvar la vida a l'atleta de 33 anys, que havia acabat en el 44è lloc de la marató dels Jocs Olímpics de París, i que, el 2021, havia guanyat l'edició inaugural del Campionat del Món de Curses de Muntanya i Trail.