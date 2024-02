Mor Joan Fortuny, històric entrenador de la natació espanyola

MADRID, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exnedador, exjugador de waterpolo i exentrenador català Joan Fortuny ha mort aquest divendres als 77 anys, ha confirmat la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN).

Nascut a Barcelona el 12 de maig del 1946, Fortuny es va formar en el Club Natació Barceloneta i va mostrar les seves condicions guanyant la Travessia del Port de Barcelona del 1962, la qual cosa el va portar l'any següent a ingressar a la Residència Blume.

Com a nedador, va competir fins el 1969 i va establir 57 rècords d'Espanya, tant en piscina curta com de 50 metres, en tots els estils excepte en esquena. A més, va participar amb la selecció espanyola en els Jocs Olímpics de Tòquio 1964 i en els de Mèxic 1968, a banda dels Jocs Mediterranis del 1963 i 1967 i en el Campionat d'Europa del 1966.

El 1968, el llavors seleccionador espanyol de waterpolo, Bandy Zolyomy, li va proposar entrar amb l'equip, amb el qual va disputar 37 partits fins que es va retirar el 1971.

Aquell mateix any, va iniciar la seva carrera com a entrenador en el CN Palma, en el qual va entrenar, entre d'altres, a Rafael Escales. Posteriorment, va ser entrenador del CAR de Màlaga (1981), del CN Montjuïc (1984) i del CAR de Sant Cugat (1988). Pels seus entrenaments, hi van passar nedadors com David Meca, Erika Villaécija o Rafael Muñoz.

El Consell Superior d'Esports ha lamentat la defunció de l'exesportista. "El CSD vol manifestar les seves més sinceres condolences per la defunció de Joan Fortuny. Nedador i waterpolista, olímpic a Tòquio'64 i a Mèxic'68, va destacar també en la seva faceta com a entrenador. En aquests difícils moments, acompanyem la seva família i els seus éssers estimats", ha assenyalat a la xarxa social X.