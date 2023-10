Mor el futbolista Bobby Charlton, llegenda del Manchester United

MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exdavanter del Manchester United Bobby Charlton, llegenda del club i campió del món amb Anglaterra el 1966, ha mort aquest dissabte als 86 anys, ha informat la seva família a través d'un comunicat.

"Amb gran tristesa compartim la notícia que Sir Bobby va morir pacíficament en les primeres hores del matí de dissabte. Estava envoltat de la seva família", diu la nota.

"El Manchester United està de dol després de la defunció de Sir Bobby Charlton, un dels jugadors més grans i estimats de la història del nostre club", ha afirmat el club anglès.

Charlton, jugador del club de 1954 a 1973, va ser un dels supervivents del desastre aeri de Munic, quan l'avió en què viatjava el conjunt anglès es va estavellar a la ciutat alemanya quan tornava a Anglaterra el 6 de febrer de 1958 després de jugar el segon partit dels quarts de final de la Copa d'Europa davant l'Estrella Roja de Belgrad.

Després de superar aquella tragèdia, va participar en la conquesta de la primera Copa d'Europa de l'equip, el 1968, que es va unir a tres títols de lliga i una FA Cup. En total, va disputar 758 partits i va fer 249 gols durant 17 anys com a jugador del club, on va formar la llegendària 'United Trinity' al costat de Denis Law i George Best.

Amb Anglaterra, amb què va disputar quatre Mundials, va jugar 106 partits internacionals en què va fer 49 gols, contribuint al gran èxit històric de la conquesta de la Copa del Món de 1966 al seu país. A més, va guanyar la Pilota d'Or el 1966.

"Sir Bobby va ser un heroi per a milions de persones, no només a Manchester o al Regne Unit, sinó en qualsevol lloc del món on es juga futbol. Va ser admirat tant per la seva esportivitat i integritat com per les seves destacades qualitats com a futbolista; Sir Bobby sempre serà recordat com un gegant del futbol", ha dit el Manchester United.