Mor Eduardo Portela, "peça clau" en la creació de l'ACB i "gran impulsor del bàsquet"

MADRID 11 juny (EUROPA PRESS) -
Eduardo Portela, president de l'Associació de Clubs de Bàsquet entre 1990 i 2013, de la creació i creixement de la qual va ser una "peça clau", i que des d'aleshores ocupava el càrrec de manera honorífica, s'ha mort aquest dijous als 91 anys, segons ha confirmat l'ACB.
"Ens ha deixat Eduardo Portela. Gran impulsor del bàsquet en general i de l'ACB en particular, el nostre esport perd una de les figures més importants de la seva història", ha lamentat l'associació en un comunicat, en el qual recorda que Portela "va dedicar més de 60 anys de la seva vida" al bàsquet i que "la seva pèrdua deixa un buit enorme en el món de l'esport en general i del bàsquet en particular".
El català va tenir "una brillant carrera" a les banquetes dirigint el Montgat, el Sant Josep Badalona i el FC Barcelona, amb el qual va guanyar una Copa, i posteriorment liderant la direcció esportiva del club blaugrana durant nou anys.
El 1982, Portela va ser "una peça clau" en la fundació de l'Associació de Clubs, de la qual va exercir com a gerent fins al 1990, quan va ser nomenat president fins al 2013. Des d'aleshores era president d'honor de l'ACB, càrrec que va compaginar amb la presidència d'honor de la Unió de Lligues Europees de Bàsquet (ULEB), de la qual també va ser cofundador.
"L'ACB i tots els seus clubs envien el seu més sentit condol als seus familiars i amics, però també al bàsquet al que tant va estimar i al que tant va donar. Descansi en pau", sentencia l'Associació de Clubs de Bàsquet.