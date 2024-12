Mor amb 88 anys George Eastham, campió del món amb Anglaterra el 1966

MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -

La Federació Anglesa de Futbol (FA) ha informat aquest dissabte de la defunció als 88 anys de George Eastham, component de la selecció d'Anglaterra que es va proclamar campiona en el Mundial masculí del 1966.

Eastham no va jugar durant aquell èxit anglès al seu propi país, però l'extrem va formar part de l'equip entrenat per Alf Ramsey que va aixecar la Copa del Món per única vegada en la història dels Three Lions.

Nascut a Blackpool, Eastham va passar gran part de la seva carrera al Newcastle United, l'Arsenal FC i el Stoke City FC, i també va deixar un llegat d'abast després d'haver lluitat contra els anomenats 'contractes d'esclavitud'. No en va, la implicació d'Eastham en un cas judicial del 1963 va millorar la llibertat dels jugadors per canviar de club i va acabar reformant el mercat britànic de traspassos.

"Ens entristeix saber de la defunció de George Eastham a l'edat de 88 anys. George va disputar 19 partits internacionals en la seva carrera amb els Three Lions", va escriure la FA des del seu perfil a X. "El nostre més sentit condol a la família i amics de George", va concloure.

Els clubs pels quals va passar també van expressar el seu condol en conèixer la mort d'Eastham. "George va ser fitxat pels 'potters' per 35.000 lliures poc després de formar part de la selecció anglesa campiona del món el 1966", va assenyalar l'Stoke City al seu web.

"Va representar al club durant vuit temporades en la màxima categoria del futbol anglès i va anar dues vegades semifinalista de la Copa d'Anglaterra vestit de vermell i blanc. Potser se'l recordi més com l'home el gol que va assegurar la Copa de la Lliga de 1972 en una victòria per 2-1 sobre el Chelsea a Wembley", va destacar la mateixa nota de l'Stoke City.

El pare d'Eastham, George sènior, també va jugar amb la selecció d'Anglaterra en una ocasió. Després de jugar a l'Ards nord-irlandès, el seu fill va disputar 124 i 207 partits de la lliga anglesa amb el Newcastle i l'Arsenal, respectivament, abans de fitxar pels 'potters'.

Eastham va disputar 194 partits de lliga amb l'Stoke City i va ser condecorat amb l'Ordre de l'Imperi Britànic (OBE) pels seus serveis al futbol poc abans de retirar-se el 1974. Va ser nomenat ajudant de Tony Waddington abans de convertir-se en entrenador del mateix Stoke entre març del 1977 i gener del 1978.

Posteriorment, Eastham va emigrar a Sud-àfrica, on va exercir d'entrenador per a nens. També es va oposar obertament a l'Apartheid, el sistema de segregació racial que existia al país en aquella època.