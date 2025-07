Mor als 17 anys el pilot català Pau Alsina després de patir un accident a Motorland

MADRID 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El jove pilot català Pau Alsina, que competeix en el campionat de JuniorGP, ha mort aquest dilluns als 17 anys després de patir dissabte passat un accident durant un entrenament en el circuit de Motorland Aragó, a Terol, segons ha informat el Govern d'Aragó.

"El Govern d'Aragó expressa les seves més sinceres condolences per la defunció del pilot català Pau Alsina, de 17 anys, després de patir un accident dissabte passat en un entrenament a MotorLand Aragó. El jove va ser traslladat després del sinistre a un hospital saragossà on ha mort avui", ha expressat el Govern regional en un comunicat.

El seu equip, el Team Estrella Galicia 0,0, i Monlau Motul van mostrar la seva commoció pel fatal desenllaç sofert per Alsina. "El compromís, l'energia i l'actitud de Pau, sempre positiva i propera, romandran per sempre en la nostra memòria. Descansa en pau, Pau. T'estimem", han assenyalat.

Segons van publicar mitjans regionals com Regió7, Alsina, una de les grans promeses del motociclisme català, va sortir acomiadat per sobre de la moto i va copejar el seu cap amb el sòl. El pilot va ser traslladat a l'hospital de Saragossa, però finalment ha mort aquest dilluns després de no recuperar-se de les greus lesions.

La ministra d'Educació, Formació Professional i Esport, Pilar Alegria, ha lamentat aquesta "tristíssima notícia que copeja de nou al motociclisme": "Lamento molt la defunció del jove pilot Pau Alsina després del seu accident en el circuit MotorLand Aragó. Una abraçada a la seva família i amics", ha escrit a les xarxes socials.

Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu "sentit condol" als seus familiars, amistats, companys i companyes: "Lamento la mort del jove pilot Pau Alsina, una de les grans promeses del nostre motociclisme, en un tràgic accident", ha comunicat a través d''X'.