Mireia Benito culmina el seu doblet del Nacional en guanyar a Sabiñánigo la prova en ruta

MADRID 27 juny (EUROPA PRESS) -
La catalana Mireia Benito (AG Insurance-Soudal) ha guanyat aquest dissabte la prova en línia femenina de categoria UCI-élite i sub-23 en el Campionat d'Espanya de ciclisme en carretera, disputada a Sabiñánigo, i on la pròpia Benito ha completat el doblet després de guanyar dijous la contrarellotge individual.
Maite Urteaga (Grupo Eulen-Amenabar) va atacar aviat i va seguir al capdavant de la carrera fins a poc menys de 6 quilòmetres per acabar, mostrant una ofensiva valenta i sostinguda més de 100 quilòmetres. Gràcies a això va comptar ràpidament amb una renda superior als 3 minuts sobre el grup, en què ningú assumia de forma clara la responsabilitat.
Mancant una mica més de 50 quilòmetres, el Movistar Team va augmentar ritme, però sense reduir de forma significativa el forat amb l'escapada. La situació va canviar a uns 40 quilòmetres per al desenllaç, quan va tirar Mavi García i va garbellar al gran grup, reduït a una desena de corredores.
La falta d'entesa entre les favorites va mantenir una bona estona a Urteaga amb esperances, si ben després Yurani Blanco va provar fortuna i va rodar intercalada durant diversos quilòmetres, però sent neutralitzada després d'un atac de Sara Martín i de Sandra Alonso. La selecció definitiva es va produir ja dins de l'última volta, després d'un nou atac de Mavi García.
Sandra Alonso es va recuperar en un tram de descens després d'haver cedit abans alguns metres. En la segona pujada del circuit de Sabiñánigo, Benito va obrir cert espai respecte a les seves dures companyes de fatigues, que la van contactar després de coronar, just quan es produïa la neutralització definitiva d'Urteaga a uns 6 quilòmetres de meta.
Es van ajuntar aleshores García, Benito, Martín, Ostiz, Alonso i Urteaga per al final. Aquí, Benito va tornar a fer una poderosa arrencada que la va allunyar de Martín, autora d'un gran esprint fins a acabar segona, i d'Ostiz, brillant en la seva primera experiència al nivell d'UCI-élite, fins acabar en la tercera posició d'aquest Campionat Nacional.