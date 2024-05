El migcampista Toni Kroos anuncia que es retira després de l'Eurocopa

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El migcampista alemany Toni Kroos ha anunciat aquest dimarts que es retirarà del futbol professional després de l'Eurocopa d'Alemanya, que es disputa del 14 de juny al 14 de juliol, argumentant que "sempre" va dir que el Reial Madrid "és i serà" l'últim club de la seva carrera.

"17 de juliol del 2014, el dia de la meva presentació al Reial Madrid, el dia que va canviar la meva vida. La meva vida com a futbolista, però sobretot com a persona. Va ser el començament d'una nova vida en el club més gran del món. Avui, després de 10 anys, a final de temporada, aquesta vida arriba al seu final. No oblidaré mai aquesta dècada tan apassionant i exitosa", ha avançat per les xarxes socials.

Així, el teutó deixarà el futbol professional als 34 anys, amb l'opció d'aixecar l'1 de juny la que seria la seva sisena Copa d'Europa --la cinquena amb el Reial Madrid--, i sent part de la selecció alemanya en l'Eurocopa. "Aquesta decisió vol dir que la meva carrera com a futbolista en actiu acabarà aquest estiu després de l'Eurocopa. Com sempre he dit, el Reial Madrid és i serà el meu últim club", ha reiterat.