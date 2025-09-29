El migcampista Marc Bernal signa un nou contracte amb el FC Barcelona fins al 2029

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El jugador del FC Barcelona Marc Bernal ha signat aquest dilluns un nou contracte amb el club blaugrana, amb una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros després d'una adequació del seu contracte acordada entre les dues parts el setembre del 2024, a l'inici de la seva llarga lesió, i segellada ara que el jugador ha tornat, després de 383 dies, per poder jugar a les ordres d'Hansi Flick.
Fa un any el club va anunciar una adequació del contracte del jove jugador de Berga, un fort migcampista que va jugar com a titular en el primer any de Flick fins que es va lesionar el genoll esquerre, en la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2024/25. Una adequació que, en ser aleshores menor, era una declaració de principis.
Amb la majoria d'edat i després de la recuperació, de Marc Bernal, que va tornar a jugar uns primers minuts contra el València el passat 14 de setembre, signa aquesta renovació de contracte per a les següents tres temporades, fins al juny del 2029, amb una clàusula de 500 milions i com a membre absolut del primer equip.