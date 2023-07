El migcampista canari David Silva es retira del futbol després de patir una lesió al genoll

MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El migcampista David Silva, actualment a la Reial Societat i membre de la millor generació de la selecció espanyola que va guanyar el Mundial i dues Eurocopes, ha anunciat aquest dijous que es retira, decisió que pren després de patir una greu lesió al genoll la setmana passada.

"Avui és un dia trist per a mi, avui toca dir adeu al que he dedicat tota la meva vida. Avui toca acomiadar-me de companys que són com una família per a mi, us trobaré molt a faltar. 'Xes', 'armeros', 'celtiñas', 'citizens' i 'txuri-urdin'. Gràcies perquè m'heu fet sentir com a casa", ha indicat Silva en un vídeo a través de les xarxes socials acompanyat d'imatges de la seva carrera.

El jugador canari, de 37 anys, va patir la setmana passada una lesió al lligament creuat anterior del genoll esquerre que l'anava a tenir apartat una bona temporada fora dels terrenys de joc en un any il·lusionant en què havia de jugar la Lliga de Campions amb la Reial Societat.