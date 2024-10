El migcampista Andrés Iniesta es retira del futbol professional als 40 anys

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Andrés Iniesta ha anunciat aquest dimarts a Barcelona que penja les botes amb 40 anys i després de finalitzar el seu últim contracte professional als Emirats Àrabs Units, ja convertit en història del futbol espanyol com l'heroi del primer i únic Mundial masculí conquerit el 2010 a Sud-àfrica i com una de les figures històriques del FC Barcelona.

"Mai vaig pensar que arribaria aquest dia, no m'ho vaig imaginar. Totes les llàgrimes són d'emoció, d'orgull, no són de tristesa, són d'aquest nen de Fuentealbilla que somiava amb ser futbolista. I ho hem aconseguit, després de molta feina i esforç, i de mai rendir-se. La meva carrera ha estat com un conte", ha dit el migcampista en una compareixença de premsa.

El ja exfutbolista de 40 anys ha triat aquest dimarts 8 d'octubre, en honor al seu dorsal, i l'America's Cup Experience del Port Vell de Barcelona per comunicar el seu adeu al futbol professional, un secret gairebé a veus des de l'enigmàtic anunci d'aquesta convocatòria la setmana passada i amb els missatges de comiat de figures com Leo Messi o l'actual seleccionador Luis de la Fuente, a més d'un vídeo publicat aquest dilluns pel seu compte oficial que ja ho reafirmava encara més.

Andrés Iniesta, nascut a Fuentealbilla (Albacete) l'11 de maig del 1984, es va quedar sense equip el passat 1 de juliol en acabar el seu contracte amb l'Emirates Club dels Emirats Àrabs Units, una última aventura en la qual ha jugat 23 partits --20 dels quals en la UAE Pro League-- i ha marcat 5 gols i ha repartit 1 assistència.