La migcampista Alexia Putellas renova amb el FC Barcelona fins al 2026

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

La migcampista del FC Barcelona Alexia Putellas, doble guanyadora de la Pilota d'Or, ha renovat el seu contracte amb el conjunt blaugrana fins al 30 de juny del 2026, dos anys més i amb opció a un tercer, segons ha confirmat aquest dimarts el club.

D'aquesta manera, l'actual campió d'Europa posa fi a la incertesa que hi havia sobre la continuïtat de la futbolista de 30 anys, que acabava contracte al final d'aquesta temporada, en la qual ha començat a recuperar el seu millor nivell arran d'una lesió greu de genoll l'estiu del 2022 i després d'una aturada més amb pas per la sala d'operacions per solucionar unes molèsties per un cop el passat mes de novembre.