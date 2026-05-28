MADRID 28 maig (EUROPA PRESS) -
L'entrenador Míchel Sánchez se'n va del Girona FC després de cinc anys al capdavant de la banqueta del conjunt català i després del recent descens a LaLiga Hypermotion, una categoria que el club no trepitjava des del 2022.
"Míchel Sánchez no continuarà al Girona FC. L'entitat vol expressar el seu més sincer agraïment al tècnic madrileny per la dedicació, el compromís i la professionalitat amb què ha liderat el primer equip, a més del tracte humà, proper i respectuós que ha mantingut en tot moment amb els socis, els aficionats, la direcció i tots els treballadors del club", ha informat l'entitat en un comunicat.
El tècnic, de 50 anys, va arribar al Girona l'estiu del 2021, i en la seva primera temporada va aconseguir l'ascens a Primera Divisió, en el primer pas d'un entrenador que "ha estat una figura clau en el creixement esportiu i la consolidació del model de joc" del club.
Al llarg de cinc temporades, ha dirigit un total de 221 partits oficials en què el Girona ha viscut "una de les etapes més brillants de la seva trajectòria", amb una històrica tercera posició la temporada 2023-24 que va permetre classificar-se, per primer cop, per a la Champions.
"El club també vol reconèixer la tasca dels membres del seu cos tècnic, Salva Fúnez, David Porcel i Juan Carlos Balaguer, destacant la seva professionalitat, implicació i contribució al funcionament diari de l'equip. Tots tres finalitzen igualment la seva vinculació", afegeix el comunicat, en què el club desitja a Míchel Sánchez i al seu 'staff' "els majors èxits tant en l'àmbit professional com personal en el futur".